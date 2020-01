17.01.2020, PP Oberbayern Nord



Raubüberfall auf Tankstelle - Öffentlichkeitsfahndung

Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle am 30.09.2019 fahndet die Kriminalpolizei nun mit einem Lichtbild aus der Überwachungskamera nach dem bislang unbekannten Täter.

Wie berichtet, hatte ein bislang unbekannter Mann am betreffenden Sonntagabend, gegen 22:45 Uhr, eine Tankstelle an der Eichenauer Straße überfallen. Der Täter war mit seiner Beute im niedrigen dreistelligen Eurobereich zu Fuß vom Tatort geflüchtet.



Vom zuständigen Amtsgericht wurde nun der Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung erlassen. Mit der Veröffentlichung des Lichtbildes erhoffen sich die Kriminalbeamten weitere Hinweise aus der Bevölkerung.



Zeugenaufruf:



Hinweise zu der gesuchten Person nimmt die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer 08141/612-0 entgegen.

Vorangegangener Pressebericht:

Puchheim, 01.10.2019



Raubüberfall auf Tankstelle – Täter flüchtig



Am gestrigen Montagabend überfiel ein bislang unbekannter Mann eine Tankstelle an der Eichenauer Straße. Er entkam mit geringer Beute.



Gegen 22:45 Uhr hatte der Täter den Kassenraum betreten und den dort allein anwesenden Angestellten unter Vorhalt einer Pistole dazu gezwungen, ihm den Inhalt der Kasse auszuhändigen. Mit Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich flüchtete der Mann dann offenbar zu Fuß.



Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei, in die auch ein Hubschrauber, ein Polizeihund sowie Unterstützungskräfte der Bundespolizei eingebunden waren, verliefen erfolglos.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem Räuber um einen etwa 20 bis 25-jährigen, hellhäutigen Mann mit Oberlippenbart und auffällig ungepflegten Händen.



Er war bekleidet mit einer grauen Jogginghose, einem dunklen Oberteil und einem dunklen Basecap. Der Täter sprach akzentfrei deutsch.



Hinweise nimmt die Kripo Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer 08141-6120 entgegen.