13.01.2020, PP Oberbayern Nord



Erneuter Brand einer Feldscheune

Heute in den frühen Morgenstunden brannte im Vilgertshofener Ortsteil Issing eine Feldscheune. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen.

Am 13.01.2020 gegen 02.00 Uhr waren die Rettungskräfte über den Brand in dem landwirtschaftlichen Gebäude informiert worden. Ein in Brand gesetzter Holzstoß griff auf den angrenzenden Feldstadel über. Den Feuerwehren aus Thaining, Issing und Pflugdorf gelang es binnen kurzer Zeit das Feuer zu löschen. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Sachschaden bei etwa 5.000 Euro.



Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Untersuchungen am Brandort übernommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand geht die Ermittlungsgruppe „Feldscheune“ davon aus, dass die Ursache vorsätzliche Brandlegung und der bestehenden Serie zuzurechnen ist. Die Brandserie umfasst mittlerweile elf Fälle.