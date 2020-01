13.01.2020, PP Oberbayern Nord



Vermisste Ingolstädterin tot aufgefunden

Wie berichtet, wurde bei der Absuche vergangenen Dienstag eine zunächst nicht identifizierte Person tot aufgefunden.

Am Auffindeort führte die Kriminalpolizei Ingolstadt unter Einbeziehung einer Rechtsmedizinerin weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen zur Klärung der Identität und der Todesumstände durch.



Nach der im Institut für Rechtsmedizin in Erlangen durchgeführten Obduktion wurde die Tote inzwischen zweifelsfrei als die seit Oktober letzten Jahres vermisste 57-jährige Ingolstädterin identifiziert. Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod der Frau ergaben sich nicht.





Vorangegangener Pressebericht:



Bergheim, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, 07.01.2020



Auffindung einer toten Person



Wie bereits am 03.01.2020 berichtet, wurde am Neujahrstag das Fahrrad der aus Ingolstadt vermissten Susanne T. aufgefunden.



Heute Vormittag wurde im Bereich des Fundortes in der Nähe der Staustufe Bergheim eine erneute Absuche mit Unterstützung von Spürhunden durchgeführt. Dabei konnte eine tote Person aufgefunden werden.



Die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt führt derzeit unter Einbeziehung des Instituts für Rechtsmedizin Erlangen Maßnahmen zur Identifizierung des Leichnams und zur Feststellung der Todesursache durch.



Es wird nachberichtet.