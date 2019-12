16.12.2019, PP Oberbayern Nord



Mann wird Opfer eines brutalen Überfalls - Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

NEUFINSING, LKR. ERDING.

Am Sonntagmorgen wurde ein 46-Jähriger in Neufinsing von drei Männern zusammengeschlagen. Die Kripo Erding ermittelt.

Am 15.12.2019 wurde ein 46-jähriger Neufinsinger gegen 06:00 Uhr vor seiner Wohnung im Bereich Ulmenring brutal zusammengeschlagen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Geschädigte, der sich auf dem Nachhauseweg befand, von drei maskierten Männern unvermittelt angriffen und zu Boden geschlagen.



Anschließend wurde er mit weiteren Schlägen und Tritten traktiert.



Erst als Nachbarn auf die Situation aufmerksam wurden, ließen die Täter von dem auf dem Boden liegenden Mann ab und flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung.



Die drei Männer waren ca. 1,80 Meter groß, eine nähere Täterbeschreibung ist derzeit nicht möglich.



Durch die Schläge und Tritte zog sich das Opfer eine Kopfverletzung, Prellungen und Schürfwunden zu, die in einem Krankenhaus versorgt werden mussten.



Aufgrund der Tatausführung wird derzeit von einem versuchten Tötungsdelikt ausgegangen.

Eine neunköpfige Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizeiinspektion Erding hat in diesem Fall die weiteren Ermittlungen übernommen.



Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Erding unter 08122/968-0 zu melden.