13.12.2019, PP Oberbayern Nord



Versuchtes Tötungsdelikt - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Im Nachgang einer Feierlichkeit in einem Lokal im Einkaufszentrum Westpark kam es am vergangenen Sonntag vor dem Einkaufszentrum zu einem versuchten Tötungsdelikt an einem 58-jährigen Gast. Zwei Tatverdächtige konnten festgenommen werden.

Der Geschädigte war am 08.12.2019 gegen 00.20 Uhr mit zwei unbekannten anderen Gästen in Streit geraten. In dessen Verlauf wurde er zunächst von einem der Täter zu Boden gebracht und dort liegend von beiden Angreifern massiv mit dem Fuß gegen den Kopf und den Bauch getreten. Im Anschluss flüchteten die beiden Männer und ließen das Opfer schwer verletzt liegen. Der 58-Jährige wurde im benachbarten Klinikum intensivmedizinisch versorgt und ist noch stationärer in Behandlung. Die Kriminalpolizei Ingolstadt übernahm die Ermittlungen vor Ort.



Aufgrund vorhandenen Videomaterials und durch Zeugenaussagen konnten zwei Tatverdächtige im Alter von 26 und 45 Jahren am vergangenen Dienstag und Mittwoch in der Wohnung bzw. Arbeitsstelle verhaftet werden. Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt hatte inzwischen für beide Beschuldigte Haftbefehle beantragt, die von den Kriminalbeamten vollzogen wurden. Beide dringend Tatverdächtige sind inzwischen dem Haftrichter vorgeführt worden, der jeweils Untersuchungshaft anordnete. Die Unterbringung erfolgte in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten.



Was den Anlass für diese Gewalttat betrifft, sind weitere Ermittlungen notwendig.