12.12.2019, PP Oberbayern Nord



Schadensträchtiger Wohnausbrand in Ebersberg

EBERSBERG.

Heute Vormittag geriet in der Eberhardstraße ein Wohnhaus in Brand. Hierdurch wurden drei Personen leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 750.000 Euro. Die Kriminalpolizeiinspektion Erding ermittelt.

Heute Vormittag wurde gegen 10:30 Uhr ein Gebäudebrand in der Eberhardstraße in Ebersberg gemeldet. Nach den bisherigen Erkenntnissen geriet zunächst eine Mülltonne auf dem Grundstück in Brand. Das Feuer griff im Anschluss auf ein nahe geparktes Fahrzeug über. Von dort breiteten sich die Flammen dann über einen Anbau auf das Wohngebäude auf dem Anwesen aus. Dieses stand in der Folge bis in den Dachstuhl in Vollbrand.



Feuerwehr und Rettungsdienste waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Allein die Feuerwehr rückte mit ca. 60 Einsatzkräften an.



Das Technische Hilfswerk wurde ebenfalls alarmiert, da das Gebäude einzustürzen drohte und gesichert werden musste, nachdem der Brand unter Kontrolle war.



Im Zuge der Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Zwei Bewohnerinnen des Mehrparteienhauses erlitten einen Schock.



Die starke Rauchentwicklung machte eine Rundfunkdurchsage mit einer Warnmeldung an die Bevölkerung erforderlich. Diese konnte um 12:45 Uhr wieder aufgehoben werden.



Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 750.000 Euro.



Die Kriminalpolizeiinspektion Erding hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Derzeit liegen keinerlei Anhaltspunkte für eine vorsätzliche Brandlegung vor.