10.12.2019, PP Oberbayern Nord



Brandstiftung in Starnberger Turnhalle verursacht hohen Schaden

STARNBERG.

Am Montagvormittag brannte es in der Toilette einer Turnhalle an der Brunnangerstraße in Starnberg. Derzeit wird von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen - die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck ermittelt.





Am 09.12.2019 stellte ein Besucher gegen 11:55 Uhr in einer Herrentoilette der Brunnangerturnhalle eine massive Rauchentwicklung fest. Bei der Toilette handelt es sich um ein öffentliches WC, welches auch von einer angrenzenden Gaststätte benutzt wird.



Nach der Brandentdeckung wurde die Feuerwehr verständigt und das Gebäude umgehend geräumt. Das Feuer, welches auf die gesamte Toilette übergriff, konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden.



Von den anwesenden Personen, darunter drei Schulklassen im Sportunterricht, wurde aufgrund der schnellen Räumung des Gebäudes niemand verletzt.



Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Aufgrund der massiven Rauchentwicklung können die Sporteinrichtungen und die Gaststätte im Gebäude bis auf weiteres nicht genutzt werden.



Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen, die von der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck geführt werden, wird von Brandstiftung im Eingangsbereich zur Toilette ausgegangen.



Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der KPI Fürstenfeldbruck unter Tel. 08141/6120 zu melden.