24.11.2019, PP Oberbayern Nord



Streit in Wohnung eskaliert - Kripo ermittelt wegen Verdacht eines Tötungsdelikts - 34-jährige Tatverdächtige festgenommen

PETERSHAUSEN, LKRS DACHAU. Heute Nacht, gegen 00.45 Uhr, gerieten die 34-jährige Tatverdächtige und ihr 27-jähriger Lebensgefährte in der gemeinsamen Wohnung aus noch unbekannter Ursache in Streit, während dessen Verlauf die 34-Jährige mit einem Messer auf den 27-Jährigen einstach.

Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen der kurz darauf eintreffenden Rettungskräfte blieben ohne Erfolg. Der Mann verstarb vor Ort. Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Dachau nahmen die Tatverdächtige vorläufig fest.



In Absprache mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft München II übernahm das Fachkommissariat der Kripo Fürstenfeldbruck noch in der Nacht die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Derzeit führt die Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durch, um den genauen Ablauf des Geschehens zu rekonstruieren. Die Tatwaffe, ein Küchenmesser, wurde sichergestellt.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II wird die Beschuldigte wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts dem Haftrichter vorgeführt.