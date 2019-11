22.11.2019, PP Oberbayern Nord



Verabschiedung des Leiters der Polizeiinspektion Erding

INGOLSTADT UND ERDING.

Am 22.11.2019 wurde der langjährige Leiter der Polizeiinspektion Erding, Herr Polizeioberrat Altmann, im Rahmen eines Festakts im Erdinger Landratsamt in den Ruhestand verabschiedet.



v.li.n.re: stellv. Landrat Jakob Schwimmer, Theresia Altmann, POR Anton Altmann, OB Max Gotz, PP Günther Gietl

Am Freitag, den 22.11.2019, verabschiedete der Präsident des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord, Herr Günther Gietl, Herrn Polizeioberrat Anton Altmann im Alter von 63 Jahren in den Ruhestand. Altmann war seit Mai 2004 durchgehend Leiter der Polizeiinspektion Erding und damit 15 Jahre lang für die Sicherheit in weiten Teilen des Landkreises Erding verantwortlich.



Im Rahmen eines Festakts im Landratsamt Erding mit Amtsträgern, Behördenvertretern und Dienststellenleitern als Gäste dankte Polizeipräsident Gietl dem zukünftigen Pensionär für sein vorbildliches persönliches Engagement und die geleistete Arbeit für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger.



Anton Altmann hat bereits im Alter von 16 Jahren als sog. Polizeidienstanfänger erste Erfahrungen in seinem späteren Beruf gesammelt. Fast sein gesamtes Berufsleben, über 47 Jahre lang, verbrachte er dienstlich in seiner Geburtsstadt Erding.



Zuletzt war POR Altmann mit seinen Kolleginnen und Kollegen für die Sicherheit von rund 95.000 Einwohnern auf einer Fläche von ca. 500 Quadratkilometern zuständig. Konkret handelt es sich hierbei um die Kreisstadt Erding, den Markt Wartenberg sowie 15 weitere Gemeinden im westlichen Teil des Landkreises.