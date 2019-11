08.11.2019, PP Oberbayern Nord



Brand an der Grundschule Markt Schwaben – Kriminalpolizei nimmt Ermittlungen auf

MARKT SCHWABEN.Im Untergeschoß der Grundschule Markt Schwaben brach am gestrigen Nachmittag ein Feuer aus. Verletzt wurde dabei niemand. Auch an zwei weiteren Orten entstanden Brände, die Polizei geht von vorsätzlichen Taten aus.

Gegen 17:10 Uhr waren die Rettungskräfte über einen brennenden Müllcontainer auf dem Schulgelände informiert worden. Während der Löscharbeiten wurde ein weiterer Brandherd im Fahrradkeller der Schule entdeckt und durch die Feuerwehr bekämpft. Zwar konnte das Feuer schnell abgelöscht werden, dennoch entstand ein Sachschaden von mindestens 40.000 Euro. Zur Brandzeit befanden sich keine Schüler in dem Gebäude.



Gegen 17:30 Uhr wurde ein weiteres Feuer am Alten Feuerwehrhaus gemeldet, hier wurde jedoch nur geringer Sachschaden an einer Regenleitung im Außenbereich festgestellt.

Da sich bereits vor Ort erste Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung ergaben, wurde durch die Polizei intensiv nach möglichen Tätern gefahndet. In diese Maßnahmen war auch ein Polizeihubschrauber eingebunden.



Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen und bittet darum, verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Bränden unter der Telefonnummer 08122-9680 zu melden.