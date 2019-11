08.11.2019, PP Oberbayern Nord



Betrüger mit Enkel-Trick erfolgreich – Kriminalpolizei sucht Zeugen

SCHROBENHAUSEN.Mit der bekannten Enkeltrick-Masche konnten Betrüger gestern, 07.11., mehrere Tausend Euro erbeuten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Durch geschickte Gesprächsführung der Täter am Telefon suggerierten diese ihrem Opfer, einem Rentner aus Mühlried, dass ein naher Angehöriger in einer Notlage sei und schnell Bargeld benötige. Dieses würde von einem „Bekannten“ abgeholt werden.

Die Betrugsermittler der Kripo Ingolstadt suchen nun insbesondere nach einem etwa 160cm großen Mann mit dunkler Bekleidung, der am gestrigen Donnerstag zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr im Bereich der Fünfkirchener Straße unterwegs war. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0841-93430 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.



Vorgehensweise der Täter:



Bei ihren Anrufen gehen die Betrüger immer nach demselben Schema vor. Zunächst erschleichen sie sich das Vertrauen älterer Menschen, indem sie sich mit einleitenden Worten wie „Rate mal wer dran ist?“ als nahe Verwandte oder deren Angehörige ausgeben. Ist die Täuschung erst einmal gelungen, wird eine finanzielle Notlage vorgegaukelt, die vermeintlich nur mit einer sofortigen Bargeldzahlung oder Geldtransaktion geregelt werden kann. Die Angerufenen werden dazu gedrängt Bargeld an einen Abholer (z.B. angebliche Notare oder Immobilienmakler) zu übergeben, oder eine Transaktion über eine Bank oder andere Finanzdienstleister zu tätigen.



Um diesem Kriminalitätsphänomen vorzubeugen rät die Polizei:



 Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt!

 Rufen Sie den Verwandten oder Bekannten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer zurück!

 Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis!

 Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen!

 Sprechen Sie mit einer Person Ihres Vertrauens!

 Informieren Sie sofort die Polizei über die Notrufnummer 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt!

 Informieren Sie auch Ihre Verwandten und Bekannten über diese äußerst hinterlistige Form des Betrugs!