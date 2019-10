25.10.2019, PP Oberbayern Nord



Holzpaletten in Brand gesetzt - Zeugenaufruf

SCHROBENHAUSEN.

Nachdem am Donnerstag, 24.10.2019, kurz nach Mitternacht in der Aichacher Straße mehrere Holzpaletten in Brand gerieten, ermittelt die Kriminalpolizei Ingolstadt wegen vorsätzlicher Brandstiftung und bittet um Zeugenhinweise.

Am Donnerstag, 24.10.19, gegen 0.15 Uhr, geriet ein Stapel alter Holzpaletten, der neben einem Holzschuppen gelagert war, in Brand. Die herbeigerufenen Feuerwehrkräfte konnten das Feuer schnell löschen. Es entstand weder Personen- noch bezifferbarer Sachschaden.



Nach Feststellungen der Kripo Ingolstadt am Brandort, der sich in der Aichacher Straße angrenzend an ein ehemaliges Brauereigebäude befindet, wurde der Holzstoß vorsätzlich in Brand gesetzt.



Zeugenaufruf:

Die Kriminalpolizei bittet Personen, die Beobachtungen gemacht haben, welche im Zusammenhang mit dem Brand stehen könnten, sich zu melden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ingolstadt unter Tel: 0841/93430 entgegen.