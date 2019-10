24.10.2019, PP Oberbayern Nord



Jugendlicher überfällt Tankstelle

GERMERING, LKRS FÜRSTENFELDBRUCK.

Vergangene Nacht überfiel ein zunächst unbekannter Täter unter Vorhalt einer Waffe eine Tankstelle in Germering. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung wurde wenig später ein Tatverdächtiger festgenommen.

Am Donnerstag, 24.10.2019, kurz nach 02.00 Uhr betrat eine mit einem schwarzen Tuch vermummte Person das Tankstellengebäude. Während er vortäuschte, Waren bezahlen zu wollen, bedrohte er die Kassiererin unter Vorhalt einer Waffe und forderte Bargeld.



Im Anschluss flüchtete der Täter mit seiner Beute in Höhe von mehreren hundert Euro in unbekannte Richtung. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurde der Tatverdächtige wenig später am S-Bahnhof Harthaus von einer Streife der Polizeiinspektion Gauting festgenommen.



Bei dem Tatverdächtigen, der in München beheimatet ist, konnte die Tatbeute sowie die mutmaßliche Tatwaffe, eine Schreckschusspistole, aufgefunden und sichergestellt werden.



Der Beschuldigte wird sich nun wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung verantworten müssen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II wird der Festgenommene zur Prüfung der Haftfrage dem Ermittlungsrichter vorgeführt.