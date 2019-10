23.10.2019, PP Oberbayern Nord



Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus in Ingolstadt

INGOLSTADT

In einer Wohnung im Minucciweg brach gestern am frühen Nachmittag ein Feuer aus. Verletzt wurde niemand, es entstand aber hoher Sachschaden. Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt, Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.





Gegen 14:00 Uhr brannte es gestern, 22.10.2019, in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus (21 Parteien) im Minucciweg in Ingolstadt. Ein Zimmer brannte völlig aus, die restliche Wohnung wurde durch das Feuer stark beschädigt. Durch die Feuerwehr Ingolstadt konnte verhindert werden, dass sich der Brand weiter ausbreitet.



Beamte der Polizeiinspektion Ingolstadt waren schnell vor Ort und konnten die Bewohner des Hauses in Sicherheit bringen, bevor jemand verletzt wurde. Ein anfänglicher Verdacht, dass sich vier Beamte im Rahmen der geleisteten Hilfe eine Rauchgasintoxikation zugezogen hätten, bestätigte sich nicht.



Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro.



Die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt hat die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Nach einer Brandortbesichtigung heute Vormittag kann ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden. Es wird derzeit von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen.