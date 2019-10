22.10.2019, PP Oberbayern Nord



Explosion in Bankfiliale – Ergänzung

VOHBURG A. D. DONAU, LKRS. PFAFFENHOFEN A. D. ILM. Wie berichtet, kam es heute (22.10.2019) in einer Bankfiliale in der Vohburger Altstadt zu einer Explosion.

Kurz vor 03:00 Uhr, meldeten Anwohner über den Notruf die Detonation in den Räumlichkeiten der Bank. Der oder die bislang unbekannten Täter sprengten einen dortigen Geldautomaten und flüchteten anschließend ohne Beute in unbekannte Richtung.



Sofort eingeleitete intensive polizeiliche Fahndungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Ergreifung der flüchtigen Tatverdächtigen.



Die Kriminalpolizei Ingolstadt übernahm noch am frühen Morgen die Ermittlungen vor Ort. Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass die Sprengung des Geldautomaten vermutlich durch Einleiten von Gas herbeigeführt wurde. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei ca. 100.000 Euro.



Zeugenaufruf

Die Ermittler der Kriminalpolizei bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Personen die zur Tatzeit oder auch bereits im Vorfeld verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kripo unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden.