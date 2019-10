22.10.2019, PP Oberbayern Nord



Explosion in Bankfiliale – Erstmeldung

VOHBURG A. D. DONAU, LKRS. PFAFFENHOFEN A. D. ILM. Heute in den frühen Morgenstunden, kurz vor 03:00 Uhr, verursachten bislang unbekannte Täter eine Explosion in einer Bankfiliale in der Vohburger Altstadt.

Durch die Detonation wurde der im Erdgeschoss befindliche Bankbereich stark in Mitleidenschaft gezogen. Aktuell fahndet die Polizei nach den vom Tatort flüchtigen Tätern. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ist derzeit mit der Tatbestandsaufnahme betraut.



Ob Bargeld erbeutet werden konnte ist derzeit nicht bekannt. Es wird nachberichtet, sobald weitere Erkenntnisse vorliegen.