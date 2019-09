26.09.2019, PP Oberbayern Nord



Tödlicher Unfall auf der A96 durch Sturz aus Fahrzeug

WINDACH, LKRS. LANDSBERG AM LECH. Am Mittwochnachmittag erlitt eine 28-Jährige auf der A96 durch den Sturz aus einem fahrenden Fahrzeug tödliche Verletzungen. Die näheren Umstände des Unfalls sind bislang unklar - ein Gutachter wurde zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen.

Am 25.09.2019 meldeten gegen 16:20 Uhr mehrere Verkehrsteilnehmer eine Person, die auf dem Seitenstreifen der Bundesautobahn 96 in Fahrtrichtung Lindau auf Höhe der Anschlussstelle Schöffelding liegt. Herbeigerufene Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der Frau feststellen.



Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte die 28-jährige Geschädigte, die aus dem Landkreis Landsberg am Lech stammt, während der Fahrt durch eine geöffnete Schiebetüre aus einem von ihrem Ehemann gelenkten Fahrzeug. Dieser brachte den Wagen unmittelbar nach dem Unfall zum Stehen. Weitere Fahrzeuge waren an dem Unfallgeschehen nicht beteiligt.



Zur Klärung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Gutachten in Auftrag gegeben.



Die Richtungsfahrbahn war für die Unfallaufnahme teilweise komplett gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen führte.