19.09.2019, PP Oberbayern Nord



Lebensbedrohlich verletzter Mann aufgefunden - Polizei bittet um Hinweise

KARLSKRON, LKR. NEUBURG-DONAU. Heute gegen 20.45 Uhr wurde in Karlskron in der Hauptstraße ein lebensbedrohlich verletzter junger Mann aufgefunden. Er blutete stark aus dem Bauch. Die Kriminalpolizei geht von einer Gewalttat aus und bittet um sachdienliche Hinweise.

Heute gegen 20:45 Uhr wurde der Polizei durch Anwohner eine schwer verletzte Person in Karlskron in der Hauptstraße mitgeteilt. Vor Ort fanden die Beamten und der hinzugerufene Notarzt einen jungen Mann vor, der stark, insbesondere aus dem Bauch blutete. Das Opfer befand sich in einen lebensbedrohlichen Zustand und musste reanimiert werden, bevor es ins Klinikum eingeliefert werden konnte. Dort wird es weiter intensivmedizinisch behandelt.



Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt ist informiert. Es wird von einem Gewaltdelikt ausgegangen. Zur Tathandlung oder zur Tatwaffe können derzeit keine gesicherten Erkenntnisse mitgeteilt werden. Der Auffindeort ist abgesperrt, die Kripo mit der Spurensicherung befasst.



Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei, Tel. 0841-9343-0, zu melden.



Aktueller Nachtrag

Das Opfer, ein 18-jähriger Mann, erlag kurz vor Mitternacht im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen und verstarb.