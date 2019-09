09.09.2019, PP Oberbayern Nord



Mit Messer schwer verletzt - Kripo ermittelt wegen versuchtem Tötungsdelikt

INGOLSTADT. Mit einem Messer hat ein 28-jähriger Tatverdächtiger am Samstagabend seinem 44-jährigen Opfer schwere Verletzungen zugefügt. Der Beschuldigte wurde festgenommen und befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Beamte der Polizeiinspektion Ingolstadt stellten am Samstag, 07.09.2019, gegen 21:40 Uhr auf Streifenfahrt in der Hindenburgstraße einen stark blutenden Mann fest. Der offensichtlich schwer verletzte Mann wurde von den Beamten bis zum Eintreffen des alarmierten Rettungsdienstes erstversorgt. Der verletzte 44-Jährige musste in ein Krankenhaus eingeliefert und dort notoperiert werden.



Wie sich herausstellte, rührten die Verletzungen des Opfers von Einwirkungen mit einem Messer her. Im Zuge einer Sofortfahndung gelang es in Tatortnähe einen 28-jährigen Tatverdächtigen festzunehmen. Die vermutliche Tatwaffe, ein Küchenmesser, wurde bei ihm sichergestellt. Nach ersten Erkenntnissen der ermittelnden Kriminalpolizei Ingolstadt war es gegen 21:30 Uhr in einem Wohngebäude in der Hindenburgstraße zu einem Streit zwischen den beiden Männern gekommen. Der 28-Jährige steht im Verdacht, dabei dem 44-Jährigen mit dem Messer die Verletzungen im Kopf- und Halsbereich zugefügt zu haben. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Angriffs dauern noch an.



Haftbefehl gegen Tatverdächtigen

Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde der Beschuldigte wegen Verdacht des versuchten Totschlags am Sonntag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft gegen den 28-jährigen Tatverdächtigen an.