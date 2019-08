22.08.2019, PP Oberbayern Nord



Verkehrsunfall mit getöteter Person – Zeugenaufruf

Die Ermittlungen der Verkehrspolizeiinspektion Freising zum tödlichen Verkehrsunfall, der sich am 20.08.2019 in den frühen Morgenstunden auf der A9 ereignete, dauern an.



Unfallsituation mit am Standstreifen stehenden Pkw des Verstorbenen Unfallort: A9, Fahrtrichtung München, kurz nach AS Allershausen

Ein 35-jähriger Mann aus dem Landkreis Freising wurde bei dem Unfall durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug erfasst und tödlich verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete bislang unerkannt von der Unfallstelle.



Auf Grund der derzeitigen Erkenntnisse kann der Zeitpunkt des Unfalls auf den Zeitraum zwischen 05.20 Uhr und 05.30 Uhr eingegrenzt werden.



Bei der Verkehrspolizei Freising gingen zahlreiche Hinweise ein, denen die Ermittler aktuell nachgehen. Auf Grund der Aussagen gehen die Beamten davon aus, dass es noch weitere Fahrzeugführer gab, die an der Unfallstelle anhielten, sich aber nicht bei der Polizei meldeten.



Außerdem gab es laut Zeugenaussagen mehrere Lkw-Fahrer, die auf Grund der Unfallsituation, ausweichen mussten. Auch diese können zur Klärung des Unfallhergangs wichtige Wahrnehmungen gemacht haben.



Personen die derlei Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Freising Tel. 08161/952-111 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.