20.08.2019, PP Oberbayern Nord



Zeugen nach tödlichem Verkehrsunfall gesucht

A9 BEI ALLERSHAUSEN, LKRS. FREISING. Bei einem Verkehrsunfall wurde am frühen Dienstagmorgen eine Person getötet. Die Verkehrspolizeiinspektion Freising sucht nun Zeugen, die Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben.



Am 20.08.2019, gegen 05.29 Uhr, wurde die Notrufzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord davon in Kenntnis gesetzt,

dass auf der BAB A 9, Nürnberg in Fahrtrichtung München, kurz nach der Anschlussstelle Allershausen eine leblose Person auf

dem Standstreifen liege.



Neben drei Streifenwagenbesatzungen der Verkehrspolizei Freising befinden sich derzeit eine Vielzahl von Rettungskräften vor Ort. Zum genauen Unfallhergang können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen der eingesetzten Kräfte dauern an. Sie werden unterstützt durch fachkundige Beamte der Unfallfluchtfahndung und der Polizeihubschrauberstaffel.



Die Staatsanwaltschaft Landshut als sachleitende Behörde wurde mit eingeschaltet und beauftragte einen Gutachter für ein unfallanalytisches Gutachten. Aufgrund der Spurensicherung waren zeitweise 3 von 4 Fahrstreifen gesperrt. Im morgendlichen Berufsverkehr kam es deshalb zu massiven Einschränkungen.

Zeugenaufruf:

Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, bzw. in den frühen Morgenstunden Beobachtungen kurz nach Allershausen

auf der A 9 gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Freising unter Tel. 08161/952-111 in Verbindung zu setzen.