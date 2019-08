14.08.2019, PP Oberbayern Nord



Schwerer Verkehrsunfall auf der B16 – Frau kommt ums Leben

INGOLSTADT.Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw wurde heute Vormittag eine 56-jährige Frau getötet. Der Lkw-Fahrer sowie ein weiterer Pkw-Lenker kamen mit leichteren Verletzungen ins Krankenhaus.

Gegen 07:15 Uhr war die aus München stammende Fahrerin zwischen den Abfahrt Hagau und Zuchering aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit einem entgegenkommenden Lkw kollidiert. Durch den Rückprall kollidierte das Fahrzeug der Frau seitlich mit einem weiteren Pkw, der so wie die Unfallverursacherin in Fahrtrichtung Neuburg unterwegs gewesen war. Die 56-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle, der Lkw-Fahrer sowie der Fahrer des nachfolgenden Fahrzeuges wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.



Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Ingolstadt ein Gutachter beauftragt. Der betroffene Bereich wurde gegen 12:45 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.



Nach einer ersten Einschätzung beträgt der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen etwa EUR 150000 Euro.