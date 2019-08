09.08.2019, PP Oberbayern Nord



Psychisch Erkrankter zerrt Frau aus ihrem Fahrzeug

PFAFFENHOFEN.Ein 33-jähriger Mann zerrte in den frühen Morgenstunden eine Autofahrerin aus ihrem Fahrzeug und fuhr mit dem Wagen davon. Er konnte wenig später festgenommen werden.

Gegen 05:00 Uhr war der aus dem Landkreis Freising stammende Mann zu Fuß auf der Schrobenhausener Straße unterwegs gewesen und zwang so eine ihm völlig unbekannte 63-jährige Frau mit ihrem Pkw zum Stillstand. Er öffnete die Tür, riss die Dame aus dem Wagen und fuhr davon. Das Opfer blieb nach ersten Erkenntnissen körperlich unverletzt und wurde zunächst durch einen Augenzeugen betreut.



Im Rahmen der Fahndung, in die auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, konnte der Mann einige Zeit nach der Tat in Rudelzhausen aufgegriffen und widerstandslos festgenommen werden. Auch das Fahrzeug konnte sichergestellt werden. Wie sich herausstellte, hatte der Täter zuvor ein psychiatrisches Krankenhaus verlassen, in das der durch die Polizei zurückgebracht wurde.



Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen zur genaueren Klärung der Tatumstände übernommen.