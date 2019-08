06.08.2019, PP Oberbayern Nord



Jugendlicher Brandstifter verursacht Schaden in Höhe von 25.000 Euro

Karlsfeld, Lkr. Dachau, 06.08.2019

Am Montagnachmittag geriet ein Mülltonnenhäuschen in der Lessingstraße in Karlsfeld in Brand, nachdem ein Jugendlicher brennendes Papier in eine der dort untergestellten Tonnen geworfen hatte. Der Täter konnte aufgrund von Zeugenangaben schnell ermittelt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.

Am Nachmittag des 05.08.2019 wurde gegen 15:30 Uhr ein Brand in der Lessingstraße in Karlsfeld gemeldet. Im Innenhof einer mehrgeschossigen Wohnanlage stand zunächst ein Müllsammelhäuschen in Flammen. Das Feuer griff anschließend auf drei geparkte Fahrzeuge über, bevor es durch die alarmierte Feuerwehr Karlsfeld gelöscht werden konnte. Durch die abgestrahlte Hitze des Feuers wurden zudem mehrere Fenster und die Klingelanlage eines angrenzenden Wohngebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro beziffert.



Ein Augenzeuge berichtete, dass vor dem Ausbruch des Brandes ein ihm namentlich bekannter Jugendlicher dabei beobachtet wurde, wie er an dem Müllhäuschen Papier anzündete und dieses anschließend in eine der Tonnen warf. Was den 15-jährigen Verdächtigen aus Karlsfeld, der nach der Tat von Beamten der Polizeiinspektion Dachau zu Hause angetroffen werden konnte, dazu bewogen hat, konnte bisher nicht abschließend geklärt werden.



Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck ermittelt in diesem Fall wegen vorsätzlicher Brandstiftung.