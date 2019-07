30.07.2019, PP Oberbayern Nord



Brand im Dachbereich der Polizeiinspektion 29

MÜNCHEN.Am Freitagabend entstand im Dachbereich des von der Polizeiinspektion 29 München genutzten Gebäudes aus noch unklarer Ursache ein Brand, bei dem nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von mindestens 300.000 Euro entstand.

Am Freitag, 26.07.2019, kurz vor 18:00 Uhr teilte eine Passantin auf der Wache der in der Meglingerstraße angesiedelten Polizeiinspektion 29 mit, dass sie auf dem Dach des fünfstöckigen Gebäudes Rauchentwicklung bemerkt hatte. Tatsächlich war dort ein Brand entstanden, weshalb die Feuerwehr alarmiert und das komplette Gebäude evakuiert wurde.

Ein Polizeibeamter der PI 29 atmete im Zuge der Räumung des Gebäudes Rauchgase ein und muss ärztlich behandelt werden.



Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten über mehrere Stunden an. Dabei konnte die Ausweitung des Feuers vom unmittelbar betroffenen Dachgeschoss auf darunterliegende Etagen verhindert und der Brand letztendlich gegen 01:00 Uhr gelöscht werden. In dem Gebäude werden die unteren Etagen polizeilich genutzt, in den oberen Stockwerken befinden sich Büroräume privater Firmen.

Der Wachbetrieb der Polizeiinspektion 29 wurde am Wochenende bis auf weiteres eingestellt. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich mit ihren Anliegen vorläufig an die umliegenden Polizeiinspektionen zu wenden. In dringenden Fällen ist der Polizeinotruf 110 rund um die Uhr erreichbar.



Mit den Ermittlungen zur derzeit noch unklaren Brandursache wurde die Kriminalpolizei Erding betraut, die noch am Freitagabend erste Ermittlungsmaßnahmen an der Brandörtlichkeit traf. Nachdem die Brandstelle zunächst nicht betretbar war, setzten die Brandermittler ihre Untersuchungen am Samstag sowie am Montag fort. Die Brandausbruchstelle konnte auf der im obersten Stockwerk vorhandenen Dachterrasse lokalisiert werden.



Zur Ermittlung der Brandursache wurde ein Sachverständiger des Bayerischen Landeskriminalamtes hinzugezogen.