29.07.2019, PP Oberbayern Nord



Medien-Upload-Portal für Foto-, Video- und Audiodaten eingerichtet



Verdacht des Landfriedensbruches

EG Rheinlandstraße der KPI Fürstenfeldbruck bittet um Hinweise



FÜRSTENFELDBRUCK/STARNBERG.

Wie zuletzt am vergangenen Freitag (26.07.2019) berichtet, kam es am 25.07.2019, gegen 21.45 Uhr vor der Polizeiinspektion Starnberg zu einem massierten Polizeieinsatz, nachdem eine größere Gruppe von Jugendlichen gewaltsam versucht hatte, in das Polizeigebäude einzudringen. Durch Stein- und Flaschenwürfe kam es zu Beschädigungen im Eingangsbereich.

Anlass des Geschehens war die Gewahrsamnahme eines 15-Jährigen Randalierers am Rande des Sommerfestes einer benachbarten Schule. Die nur mit unmittelbarem Zwang durchsetzbare Maßnahme hatte zur Folge, dass rund 100 Jugendliche vor die Polizeiwache kamen und eine kleinere Gruppe daraus gewaltsam die Wache stürmen wollte.



In Absprache mit der Staatsanwaltschaft München II wurde bei der Kripo Fürstenfeldbruck die Ermittlungsgruppe „Rheinlandstraße“ eingerichtet. Rund ein Dutzend Beamte sind derzeit damit befasst, das Geschehen aufzuarbeiten. In diesem Zusammenhang ist ein Medien-Upload-Portal für Video, Audio- und Fotodaten eingerichtet.



Für eine rasche und umfassende Aufklärung bittet die Kripo Fürstenfeldbruck um Ihre aktive Mithilfe. Sollten Sie Foto-, Video- oder Audioaufnahmen vom Ereignisort bzw. aus der unmittelbaren Umgebung des Geschehens von ca. 21.30 bis 22.30 Uhr gemacht haben, möchten wir Sie bitten, dies der Kripo Fürstenfeldbruck möglichst umgehend über dieses Upload-Formular zur Verfügung zu stellen.



Das Upload-Portal erreichen Sie unter folgendem Link:



https://medienupload-portal01.polizei.bayern.de



Sofern die Übermittlung Ihrer Mediendateien mit diesem Formular nicht funktionieren sollte, wenden Sie sich bitte an Ihre nächstgelegene Polizeidienststelle.



Telefonisch ist die Kripo Fürstenfeldbruck wie folgt erreichbar: 08141-6120.



Vielen Dank für Ihre Unterstützung!