28.07.2019, PP Oberbayern Nord



Schrebergartenhütte ausgebrannt – 15.000 Euro Schaden

HAIMHAUSEN, LKRS DACHAU. Am späten Samstagnachmittag ist in Haimhausen aus noch ungeklärter Ursache eine Schrebergartenhütte in Brand geraten, wobei ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro entstand.

Am Samstag, 27.07.2019, gegen 17:30 Uhr wurde die Feuerwehr wegen eines Brandes in der Schrebergartenanlage an der Hauptstraße in Haimhausen alarmiert. Schrebergartennutzer hatten an einer benachbarten Hütte Rauchentwicklung bemerkt. Den alarmierten Feuerwehreinsatzkräften gelang es rasch, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Trotzdem entstand an der betroffenen Schrebergartenhütte erheblicher Brandschaden, der auf ca. 15.000 Euro beziffert wird.



Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat noch am Samstag mit den Ermittlungen zur Brandursache begonnen. Nach einer ersten Untersuchung der Brandstelle ist die Ursache der Auslöser für die Entstehung des Brandes noch unklar. Diesbezüglich werden Brandermittler der Kripo die Untersuchungen in den kommenden Tagen fortsetzen.