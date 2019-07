27.07.2019, PP Oberbayern Nord



Rollerfahrer tödlich verunglückt

AU/HALLERTAU, LKRS FREISING. Tödliche Verletzungen erlitt ein 51-jähriger Rollerfahrer, als er am Freitagnachmittag im Ortsbereich Au stürzte.

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Freitagnachmittag gegen 16.15 Uhr ein 51-jähriger aus dem Landkreis mit seinem 125ccm-Roller alleinbeteiligt am Ortseingang Au von Nandlstadt kommend gestürzt.



Durch den Anprall am Holzbrückengeländer entlang der Moosburger Str. erlag der Fahrer noch am Unfallort seinen Verletzungen. Ein Gutachter ist zur Aufklärung der Unfallursache beauftragt. Die FFW Au sicherte die Unfallstelle und unterstützte die polizeilichen Arbeiten mit 3 Fahrzeugen und 20 Mann.