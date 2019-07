23.07.2019, PP Oberbayern Nord



Lkw-Unfall mit tödlichem Ausgang auf der A99 an der Anschlussstelle Ismaning

LKRS MÜNCHEN. Am 23.07.2019 ereignete sich gegen 06:00 Uhr morgens auf der A99 Richtung Salzburg an der Anschlussstelle Aschheim / Ismaning ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein 66jähriger Lkw-Fahrer aus Pfaffenhofen an der Ilm kam dabei aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab, als er die A99 Richtung Salzburg befuhr. An der Anschlussstelle Ismaning prallte dieser frontal gegen den Fahrbahnteiler zwischen der Ausfahrt und der Hauptfahrbahn. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er auf die dortige Leitplanke gehoben und kam anschließend mit seiner Zugmaschine auf dieser zum Stehen. Der Fahrzeugführer war nicht mehr ansprechbar und verstarb, trotz Reanimationsversuchen an der Unfallstelle, anschließend in einem umliegenden Krankenhaus. Zur Bergung des Fahrers war die Hauptfahrbahn für ca. eine Stunde lang voll gesperrt. Es kam zu starkem Rückstau. Der Sattelzug wurde massiv beschädigt, unter anderem trat dort auch eine größere Menge an Betriebsstoffen aus, die durch die eingesetzten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Aschheim, Unterföhring, der Berufsfeuerwehr München-Land gebunden wurden. Des Weiteren waren Kräfte des THW München-Land und der Autobahnmeisterei Hohenbrunn anwesend.



Im Rahmen der Bergung des Sattelzuges kam es zu einem längeren Rückstau des Verkehrs bis weit über das Autobahnkreuz München-Nord hinaus.