18.07.2019, PP Oberbayern Nord



Betrüger erbeuten hohe Geldsumme von Seniorin

LKRS.EBERSBERG.Einen hohen Geldbetrag sowie Schmuck und Gold konnten Unbekannte bei einer 91-jährigen Seniorin aus dem westlichen Landkreis Ebersberg erbeuten. Das Vertrauen der Dame hatten sich die Täter durch den sogenannten Enkeltrick erschlichen.

Die Betrüger bedienten sich dabei einer bekannten Masche: So hatte sich eine Anruferin am gestrigen Mittwoch gegen 11:00 Uhr als vermeintliche Nichte ausgegeben, die in Geldnot sei und dringend sofortige Unterstützung benötigen würde. Die Seniorin wurde dazu gedrängt, Bargeld und Wertgegenstände einer Abholerin zu übergeben, die im Auftrag der Nichte unterwegs sei. Trotz einiger Skepsis kam das Opfer den Forderungen nach und händigte eine Vielzahl wertvoller Gegenstände in fünfstelliger Höhe an die Unbekannte aus. Erst nach einiger Zeit fiel der Betrug auf und die Dame wandte sich über einen Nachbarn an die Polizei.



Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen. Bisherige Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos.





Die Kriminalpolizei rät die folgenden Tipps zu beachten:



• Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt!

• Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert!

• Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist. Rufen Sie die jeweilige Person unter der bisher bekannten und benutzten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen!

• Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis!

• Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen!

• Informieren Sie sofort die Polizei über die Notrufnummer 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt!

• Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige!

• Informieren Sie auch Ihre Verwandten und Bekannten über diese äußerst hinterlistige Form des Betrugs!