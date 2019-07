09.07.2019, PP Oberbayern Nord



Mit Beil schwer am Kopf verletzt

FRAUNBERG, LKRS ERDING. Mit einem Beil schlug ein 52-Jähriger am frühen Sonntagmorgen auf sein 27-jähriges Opfer ein und verletzte dieses schwer am Kopf.

Am Sonntag, 07.07.19, wurde in den frühen Morgenstunden eine männliche Person in das Erdinger Krankenhaus eingeliefert, die schwere Kopfverletzungen aufwies, worauf die Polizei verständigt wurde. Erste polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass es sich um einen 27-jährigen Mann handelte, der sich zuvor in der Gemeinde Fraunberg auf einer Feier befunden hatte. Aufgrund der schweren, allerdings nicht lebensbedrohlichen, Kopfverletzungen übernahm zeitnah der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Erding die weiteren Ermittlungen.



Erste Erkenntnisse der Ermittler deuten darauf hin, dass es im Zeitraum zwischen 02:00 Uhr und 04:00 Uhr auf der Feier zu einem Streit gekommen war, in dessen weiteren Verlauf ein zunächst Unbekannter dem 27-Jährigen mit einem Beil die schweren Verletzungen am Kopf zufügte. Am Tatort, einer Garage, konnte die vermutliche Tatwaffe sichergestellt werden. Den Kripobeamten gelang es, die Identität des Unbekannten im Zuge der weiteren Ermittlungen zu klären und diesen vorläufig festzunehmen.



Gegen den 52-jährigen Tatverdächtigen beantragte die sachleitende Staatsanwaltschaft Haftbefehl. Dieser wurde am Montag dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft wegen des Verdachts des versuchten Totschlags anordnete.