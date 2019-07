04.07.2019, PP Oberbayern Nord



Bei Schlägerei im Stadtpark wird ein Mann schwer verletzt

FÜRSTENFELDBRUCK. Am Mittwochabend kam es im Fürstenfeldbrucker Stadtpark zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern, in deren Verlauf einer der Kontrahenten schwer verletzt wurde.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich zu melden.

Am vergangenen Mittwoch kam es gegen 19:50 Uhr im Fürstenfeldbrucker Stadtpark zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in deren Verlauf ein 32-Jähriger schwer verletzt wurde. Nachdem die Kontrahenten wegen eines Mobiltelefons in Streit geraten waren, wurden dem Opfer durch Schläge und Tritte Verletzungen im Kopfbereich beigebracht. Unter anderem erlitt der Mann einen Kieferbruch, der in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Der 47 Jahre alte Täter flüchtete zunächst mit seinem Fahrrad, konnte aber wenig später durch Beamte der Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck ermittelt und in der Wohnung eines Bekannten in Fürstenfeldbruck festgenommen werden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck hat die weitere Sachbearbeitung in diesem Fall übernommen und bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Telefonnummer 08141/6120 zu melden.