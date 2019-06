28.06.2019, PP Oberbayern Nord



Tödlicher Badeunfall im Hollerner See

ECHING.Ein 81-jähriger Rentner ist am gestrigen Donnerstag im Hollerner See verunglückt. Ersten Erkenntnissen zufolge war er allein mit dem Fahrrad zu dem See im Gemeindegebiet von Eching gefahren, um dort zu schwimmen.



Gegen 09:30 bemerkte ein Zeuge vom nordwestlichen Ufer aus den treibenden Körper. Daraufhin sprang der Helfer in den See, zog den Echinger aus dem Wasser und begann zusammen mit einem weiteren Passanten sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Diese wurden vom verständigten Notarzt weitergeführt, führten jedoch nicht zum Erfolg.



Die Kriminalpolizei Erding nahm vor Ort die Ermittlungen auf. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden ergaben sich bislang nicht.