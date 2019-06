26.06.2019, PP Oberbayern Nord



30-Jähriger stirbt bei Badeunfall

MANCHING, LKRS PFAFFENHOFEN. Am späten Mittwochnachmittag kam ein 30-jähriger Mann bei einem Badeunfall in einem Weiher im Gemeindegebiet Manching ums Leben.

Gegen 16:45 Uhr ging am Mittwoch, 26.06.2019, bei der Integrierten Leitstelle Ingolstadt ein Notruf über einen in einem Badesee bei Oberstimm untergegangenen Mann ein. Die Rettungsleitstelle beorderte ein Großaufgebot von Rettungskräften, darunter die Wasserretter der Wasserwachten Manching, Reichertshofen, Geisenfeld und Ingolstadt, sowie Feuerwehren aus den umliegenden Orten zu den zwischen der B 16 und der Immelmannstraße gelegenen Weihern. Zur Absuche nach dem Vermissten wurden mehrere Taucher ein Sonarboot und auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt.



Der Vermisste konnte schließlich von Tauchern im Wasser entdeckt und geborgen werden. Unter laufenden Reanimationsmaßnahmen wurde er in eine Klinik transportiert. Dort verstarb der 30-jährige Mann jedoch am frühen Abend.



Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Ingolstadt hat noch am Unglücksort mit den Ermittlungen zu den Todesumständen begonnen. Derzeit bestehen keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden am Tod des Mannes. Eine Entscheidung über die Obduktion des Leichnams wird am morgigen Tag durch die zuständige Staatsanwaltschaft getroffen.