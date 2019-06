21.06.2019, PP Oberbayern Nord



Firmeneinbruch ohne Beute

INGOLSTADT. Bei einem Einbruch in ein Firmengebäude in der Ottostraße konnten die Einbrecher offenbar nichts erbeuten.

Im Zeitraum von Mittwochabend, 19.06.2019 bis Freitagmorgen, 21.06.2019, drangen bislang unbekannte Täter über ein Fenster in das Betriebsgebäude in der Ottostraße ein. Damit nicht genug, brachen die Eindringlinge auch mehrere Innentüren zu Büroräumen auf, und durchsuchten diese. Trotz des brachialen Vorgehens blieben sie ohne Beute, verursachten jedoch mehrere tausend Euro Sachschaden.



Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Zeugen, die während des Tatzeitraums im Gewerbegebiet bzw. im Umfeld des Tatorts in der Ottostraße, verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0841-93430 entgegengenommen.