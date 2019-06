18.06.2019, PP Oberbayern Nord



Hakenkreuz in Motorhaube von Pkw eingeritzt - Zeugenaufruf

ERDING/MOOSINNING/EICHENRIED. Ein Unbekannter Täter hat im Zeitraum vom vergangenen Freitag auf Samstag ein Hakenkreuz in einen abgestellten Pkw gekratzt. Die Kriminalpolizei Erding bittet um sachdienliche Hinweise.

Nachdem ein 46-jähriger Erdinger am Samstagmittag den 15.06.2019 seine Frühschicht in Moosinning/OT Eichenried beendete, fiel ihm auf, dass in seiner Abwesenheit ein Unbekannter seinen Pkw Opel beschädigt hatte. Auf der Motorhaube seines Pkws fand der Fahrzeugbesitzer ein Hakenkreuz und den Schriftzug „Sieg Heil“ vor. Der Sachschaden an dem Pkw beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Zeugenaufruf

Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen dazu übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Wer konnte zwischen Freitag, 14.06.19, 20:00 Uhr und Samstag, 15.06.19, 12:00 Uhr, entweder in der Rotkreuzstraße in Erding oder auch im Reiherweg in Moosinning/Eichenried Verdächtiges beobachten oder kann gar Hinweise auf den Täter geben?



Zeugen kontaktieren bitte die Kriminalpolizei Erding unter der Telefonnummer 08122 / 968 - 0.