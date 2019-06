16.06.2019, PP Oberbayern Nord



Verkehrsunfall mit zwei Toten und zwei Verletzten

KARLSKRON; Bundesstraße 13; Heute kurz nach 18.00 Uhr kam es auf der Bundesstraße 13 auf Höhe des Gewerbegebietes Brautlach zu einen schweren Verkehrsfall, bei dem zwei Menschen getötet und zwei verletzt wurden.

Die für die Unfallaufnahme zuständige Verkehrspolizeiinspektion Ingolstadt ist derzeit vor Ort mit der Unfallaufnahme befasst. Sie wird unterstützt von zwei Gutachtern, die in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Ingolstadt hinzugezogen wurden.



Nach bisherigen polizeilichen Feststellungen fuhr zur Unfallzeit eine 60-jährige Lenkerin eines Mercedes Geländefahrzeuges auf der B 13 in südlicher Richtung. Aus ungeklärter Ursache kam sie auf Höhe Brautlach auf die Gegenfahrbahn. Ein 36-jähriger Fahrer eines Audi A 3 reagierte mit einer Notbremsung, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dies erkannte der nachfolgende 52-jährige Motorradfahrer zu spät und fuhr auf das Heck des Audis auf. Durch die Wucht des Aufpralles wurde er auf die Fahrbahn geschleudert. Er verstarb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.



Die 60-jährige Mercedeslenkerin kam weiter nach links von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Baum. Auch sie verstarb letztlich an der Unfallstelle. Alle lebensrettenden Maßnahmen der anwesenden Notärzte hatten keinen Erfolg.



Der Fahrer des Audi blieb unverletzt, ebenso seine 46-jährige Beifahrerin. Zwei auf der Rücksitzbank sitzende Mitfahrer im Alter von 33 und 58 Jahren wurden leicht verletzt. Sie wurden vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert.



Die B 13 ist derzeit noch total gesperrt. Unterstützungskräfte der Polizeiinspektion Ingolstadt gewährleisten eine örtliche Umleitung. Die Unfallaufnahme und die Verkehrssperren wird von örtlichen Feuerwehren unterstützt. Zum Einsatz kam auch ein Rettungshubschrauber und ein Polizeihubschrauber.