Rauschgifthändler nach Verfolgung festgenommen

ERDING. Der Kriminalpolizei Erding gelang es am Donnerstagabend zwei Tatverdächtige wegen Rauschgifthandels festzunehmen, obwohl einer der beiden noch versuchte mit seinem Pkw vor der Polizei zu flüchten.

Im Zuge von Ermittlungen waren die beiden ins Visier der Rauschgiftfahnder der Kripo Erding geraten. Die Fahnder griffen zu, als am Donnerstagabend, 13.06.2016, eine Rauschgiftübergabe in Erding erfolgen sollte. Ein 38-jähriger Tatverdächtiger konnte in einem Wohngebiet im Stadtgebiet Erding gegen 22:40 Uhr vorläufig festgenommen werden. Seinem 22-jährigen Komplizen, der in seinem Pkw wartete, gelang zunächst die Flucht, wobei mehrere Polizeibeamte vor dem flüchtenden Fahrzeug zur Seite springen mussten. Im Zuge der anschließenden Verfolgung und Fahndung nach dem Flüchtigen, in die eine Vielzahl von Streifenfahrzeugen der umliegenden Polizeiinspektionen eingebunden waren, konnte der Flüchtige bei Attaching/Freising gestellt und ebenfalls festgenommen werden.



Sowohl bei der Durchsuchung der beiden Festgenommenen, als auch bei der anschließenden Durchsuchung des Pkw und der Wohnungen fanden die Beamten diverse Betäubungsmittel.

Insgesamt konnten über 500 Gramm Marihuana, sowie kleinere Mengen Kokain, Heroin und Ecstasy und mehr als 1800 Euro Bargeld sichergestellt werden. Da in den Wohnungen der Täter eine geladene PTB-Pistole als auch ein Baseballschläger griffbereit lagen, besteht der Verdacht des Betäubungsmittelhandels mit Waffen.



Die sachleitende Staatsanwaltschaft Landshut stellte deshalb Antrag auf Haftbefehl. Beide, im Großraum München wohnende, Tatverdächtige werden heute dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Erding vorgeführt.