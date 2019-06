13.06.2019, PP Oberbayern Nord



Hochwertiges Cabrio gestohlen

HITZHOFEN, LKRS EICHSTÄTT. Im Lauf der vergangenen Nacht stahlen bislang unbekannte Täter im Ortsbereich Hitzhofen ein neuwertiges Audi A5 Cabrio.

Das Fahrzeug war in der Nacht vom Mittwoch, 12.06.2019 auf Donnerstag, 13.06.2019 vor einem Wohnhaus am nördlichen Ortsrand von Hitzhofen abgestellt. Der oder die unbekannten Täter brachen zunächst in das Wohnhaus ein, wo sie an den Fahrzeugschlüssel gelangten und außerdem eine Geldbörse mit diversen Dokumenten entwendeten. Mit Hilfe des Schlüssels stahlen die Täter anschließend das vor dem Anwesen geparkte Audi A5 Cabrio in grauer Farbe.



Aufgrund erster Erkenntnisse der ermittelnden Kriminalpolizei Ingolstadt, hat sich das Diebstahlsgeschehen in der zweiten Nachthälfte, vermutlich in den frühen Morgenstunden, abgespielt.

Zeugenaufruf

Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Ortsbereich Hitzhofen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet, oder anderweitige Wahrnehmungen gemacht haben, sind aufgerufen sich bei der Polizei zu melden. Sachdienliche Hinweise werden von der Kriminalpolizei Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841/93430 entgegengenommen.