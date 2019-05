31.05.2019, PP Oberbayern Nord



Tätliche Auseinandersetzung - Kripo ermittelt wegen versuchtem Tötungsdelikt - zwei Tatverdächtige festgenommen

EITTING, LKRS ERDING.

Wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt die Kripo Erding, nachdem es gestern Nachmittag aus noch ungeklärter Ursache in einer Arbeiterunterkunft zu einer tätlichen Auseinandersetzung kam, bei der ein 33-Jähriger von zwei Mitbewohnern schwer verletzt wurde.

Am Donnerstag (30.05.2019), gegen 13.00 Uhr, griffen zwei Bewohner einer Arbeiterunterkunft einen 33-jährigen Bulgaren in dessen Zimmer tätlich an. Dabei versetzten die beiden Angreifer, ein 46-jähriger Landsmann des Opfers und ein 25-jähriger Litauer, dem Geschädigten mehrere Faustschläge und Fußtritte, bevor das Opfer schließlich flüchten konnte. Der 33-jährige musste infolge der Schläge schwer verletzt zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden.



Bei der Festnahme der Tatverdächtigen durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Erding leistete der 25-Jährige heftigen Widerstand. Drei Polizeibeamte wurden leicht verletzt.



In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Landshut ermittelt die Kriminalpolizei Erding wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts gegen die beiden Beschuldigten, die zur Tatzeit erheblich unter Alkoholeinfluss standen.



Beide Tatverdächtigen werden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut im Laufe des Nachmittags dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.