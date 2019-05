31.05.2019, PP Oberbayern Nord



23-Jähriger auf Volksfest gewürgt- Kripo ermittlet wegen versuchtem Tötungsdelikt - 39-jähriger Tatverdächtiger in Haft - Kripo bittet um Hinweise

MARKT INDERSDORF, LKRS DACHAU.

Am Donnerstagabend (30.05.2019) kam es auf dem Volksfest zu einem tätlichen Angriff gegen einen 23-Jährigen, der glücklicherweise nur leicht verletzt wurde. Ein 39-jähriger Tatverdächtiger befindet sich wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts in Haft.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hielt sich der Geschädigte zur Tatzeit, gegen 20.30 Uhr, zum Rauchen außerhalb des Festzeltes auf. Dort griff der 39-jährige Beschuldigte sein Opfer unvermittelt von hinten an, indem er es mit einem Arm in Würgegriff nahm.



Erst durch entschlossenes Eingreifen der Security konnte der Würgeangriff beendet werden, wobei der 23-Jährige kurzzeitig ohne Bewusstsein war. Der verletzte Markt Indersdorfer wurde in ein Krankenhaus verbracht, das er nach erfolgter ärztlicher Behandlung wieder verlassen konnte.



Der 39-jährige wohnsitzlose Tatverdächte wurde festgenommen. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft München II übernahm die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.



Der Beschuldigte wurde heute Mittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.



Personen, die Beobachtungen zu dem geschilderten Vorfall gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 08141/6120 bei der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck zu melden.