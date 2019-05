31.05.2019, PP Oberbayern Nord



Rentner in Wohnung beraubt – Nachtrag: Opfer im Krankenhaus verstorben

INGOLSTADT. Am 08.05.2019 wurde ein 80-jähriger Rentner in seiner Wohnung in der Ingolstädter Hanstraße von zwei Frauen überfallen und beraubt.

Erstmeldung:

Während eines Gerangels war das Opfer gestürzt und hatte sich erheblich am Bein verletzt. Am Montag verstarb der Mann im Krankenhaus.



Zwischenzeitlich wurde durch die Staatsanwaltschaft Ingolstadt eine Obduktion angeordnet und durchgeführt, deren Ergebnis derzeit von Kripo und Staatsanwaltschaft im Hinblick auf eine vorliegende Kausalität noch nicht hinreichend bewertet werden konnte. Die diesbezüglichen Ermittlungen dauern an.