30.05.2019, PP Oberbayern Nord



Tödlicher Motorradunfall in Herrsching

HERRSCHING A. AMMERSEE. Tödliche Verletzungen erlitt heute Nachmittag eine 59-jährige Motorradsozia bei einem Motorradunfall im Ortsbereich Herrsching.

Am 30.05.2019 gegen 13:40 Uhr war eine Gruppe von drei Motorradfahrern auf der Mühlfelder Straße in Herrsching ortseinwärts unterwegs. Der letzte Fahrer, ein 55-Jähriger aus Eching bei Neufahrn, geriet mit seinem Motorrad KTM vermutlich auf Grund eines Fahrfehlers nach links auf die Gegenspur. Dort kam ihm der Pkw Audi eines 46-jährigen Eresingers entgegen. Der Motorradfahrer versuchte noch nach ganz links auszuweichen, streifte den Pkw Audi aber vorne rechts am Kotflügel. Durch den Aufprall schleuderte es die Sozia von dem Motorrad herunter und diese prallte gegen einen geparkten Pkw VW. Der Motorradfahrer prallte mit seinem Krad gegen einen weiteren geparkten Pkw VW und kam zu Sturz.



Die Beifahrerin des Motorradfahrers, eine 59jährige Feldkirchnerin, verstarb auf Grund bei dem Sturz erlittener Verletzungen trotz Reanimation durch eingesetzte Rettungskräfte noch an der Unfallstelle. Der Motorradfahrer selbst kam mit mittelschweren Verletzungen mit dem Hubschrauber ins Klinikum Murnau.

Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 35.000 Euro.

Die Mühlfelder Straße musste im Bereich der Unfallstelle während der Unfallaufnahme für 3 ½ Stunden gesperrt werden.