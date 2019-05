27.05.2019, PP Oberbayern Nord



Einbrüche in mehrere Geschäftsgebäude

KARLSKRON, LKRS. NEUBURG-SCHROBENHAUSEN.

Am Dienstag, 21.05.2019, in den frühen Morgenstunden drangen bislang unbekannte Täter in vier Geschäftsgebäude in Brautlach ein und durchsuchten die Räume mehrerer Firmen. Neben Bargeld entwendeten sie auch einen Tresor.

In der Zeit von 00.00 Uhr bis 04.00 Uhr verschafften sich vermutlich mehrere Einbrecher gewaltsamen Zugang zu insgesamt vier Gebäuden an der Münchener Straße. Sie durchsuchten die dortigen Büroräume und erbeuteten neben mehreren hundert Euro Bargeld auch einen Möbeltresor und eine Geldkassette.



Durch das gewaltsame Einsteigen und das Durchsuchen der Räumlichkeiten verursachten sie zudem einen Schaden von mehreren tausend Euro.



Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet etwaige Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0841/93430 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.