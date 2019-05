24.05.2019, PP Oberbayern Nord



Bewusstloser mit lebensgefährlichen Verletzungen auf Waldweg aufgefunden; Zeugenaufruf

HOHENWART, LKRS PFAFFENHOFEN.

Am Mittwochmorgen wurde ein zunächst unbekannter Mann schwer verletzt und bewusstlos am Rande eines Forstweges Nahe des Ortsgebiets von Hohenwart-Englmannsberg aufgefunden. Der Auffinder informierte sofort über Notruf Polizei und Rettungskräfte. Die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt übernahm zur Abklärung der Auffindesituation die weiteren Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise.

Am Mittwoch, 22.05.2019, fand ein Passant gegen 09:00 Uhr auf einem Waldweg im Bereich Hohenwart-Englmannsberg einen schwerverletzten, bewusstlosen Mann auf.

Durch die umgehend alarmierten Rettungskräfte wurde bei dem zunächst Unbekannten eine schwere Kopfverletzung festgestellt, deren Herkunft unklar ist.

Mittlerweile konnte der Mann identifiziert werden. Es handelt sich um einen 53-Jährigen, der nach bisherigem Erkenntnisstand seit mehreren Monaten in einem Wohnwagen in Waidhofen wohnte.



Zum Auffindezeitpunkt war der ca. 180 cm große Mann mit einer grün-orange-farbenen Forstjacke, Jeans und Hausschuhen bekleidet. Er führte einen braunen Lederrucksack mit. Der Verletzte hat eine normale Figur, kurze, dunkle Haare und trägt einen Vollbart.



Die Ursache für die Kopfverletzung ist im Moment nicht bekannt. In Frage kommt hierfür ein Unfallgeschehen, jedoch kann zum gegenwärtigen Stand der Ermittlungen auch eine Gewalttat nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt hat die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0841/93430 zu melden.