24.05.2019, PP Oberbayern Nord



Schulbusunfall mit verletzten Kindern – Nachtragsmeldung

GLONN, LKRS EBERSBERG.

Wie berichtet kam es heute gegen 13:45 Uhr im Gemeindebereich Glonn zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Schulbussen, bei dem insgesamt 17 Personen verletzt wurden.

Ein 46-jähriger Fahrer eines Schulbusses, der von Herrmannsdorf kommend die Kreisstraße EBE 15 befuhr, wollte an der Einmündung zur Staatsstraße 2079 nach links in Richtung Assling abbiegen.

Dabei missachtete er aus bislang ungeklärter Ursache die Vorfahrt eines auf der Staatsstraße 2079 mit seinem Schulbus in Richtung Glonn fahrenden 72-jährigen Busfahrers.

Im Kreuzungsbereich kam es deshalb zum Zusammenstoß der beiden Schulbusse, die mit insgesamt 30 Grundschulkindern im Alter von sechs bis elf Jahren besetzt waren.



Insgesamt wurden 15 Kinder verletzt. Davon erlitten drei Kinder schwere Verletzungen und wurden mittels Rettungshubschraubern in Krankenhäuser verbracht.

Die beiden Busfahrer zogen sich mittelschwere Verletzungen zu und befinden sich derzeit auch in ärztlicher Behandlung in einem Krankenhaus.



Während des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme waren beide Straßen komplett gesperrt. Durch die Feuerwehr wurde eine Umleitung eingerichtet.



Mit der Unfallaufnahme befasst sind derzeit Beamte der Polizeiinspektion Ebersberg, die von einem durch die Staatsanwaltschaft beauftragten Gutachter unterstützt werden.



Vor Ort war ein Großaufgebot an Rettungs- und Hilfskräften. Insgesamt waren jeweils rund 70 Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz.



Erster Pressebericht:



Glonn, Lkr. Ebersberg, 24.05.2019



Schulbusunfall mit verletzten Kindern - Erstmeldung



Heute gegen 13.45 Uhr kam es im Gemeindebereich Glonn, im Bereich der Staatststraße 2079 , Abzweigung Kreistraße EBE 15 zu einem Verkehrsunfall zweier Schulbusse.



Nach derzeitigen Kenntnissen wurden 17 Schüler verletzt, 2 davon schwer.



Wie es zu dem Unfall kam ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizeiinspektion Ebersberg ist mit der Unfallaufnahme befasst.



Ein Vertreter der Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord ist auf dem Weg zur Unfallstelle und wird als dort als Ansprechpartner für Medienvertreter zur Verfügung stehen.