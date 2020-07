30.07.2020, PP Oberbayern Nord



Mutmaßliches Diebesgut in Tiefgarage in Ingolstadt aufgefunden

Am 17.07.2020 fand der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Hegnenbergstraße in Ingolstadt zahlreiche Schmuckstücke auf seinem Tiefgaragenstellplatz. Diese waren in einer Plastiktüte verpackt. Die Auffindesituation lässt den Schluss zu, dass es sich hierbei um verstecktes Diebesgut handelt.