Tödlicher Verkehrsunfall in Geretsried

GERETSRIED, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Am Samstagnachmittag, 25.09.2021, kam es auf der Staatsstraße 2069 zu einem folgenschweren Unfall, bei welchem ein Motorradfahrer verstarb und eine Fahrradfahrerin schwer verletzt wurde. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache hat die Polizeiinspektion Geretsried unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II aufgenommen.

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am frühen Nachmittag des 25.09.2021 auf der Staatsstraße 2069.



Eine 33jährige Pkw Fahrerin aus Wolfratshausen befuhr die Staatsstraße 2069 von der Tattenkofener Brücke kommend in Fahrtrichtung Bundesstraße 11. In einiger Entfernung erkannte sie eine Fahrradfahrerin welche die Staatsstraße auf Höhe des Zehnerhüttenweges überqueren wollte und verringerte daraufhin ihre Geschwindigkeit. Ein hinter dem Pkw herannahender 64 jähriger Motorradfahrer aus Gauting setzte daraufhin zum Überholvorgang an.



Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit der querenden 76jährigen Fahrradfahrerin aus Geretsried.



Der Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die 76jährige Geretsriederin wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.



Ein Gutachter wurde zur Unfallstelle bestellt. Die Staatsstraße 2069 war für die Dauer der Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt.



Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 4000 Euro.



Im Einsatz waren 1 NEF, 4 RTW, ein Rettungshubschrauber, ein Einsatzleiter Rettungsdienst, die FFW Geretsried (13 Frau/Mann), ein Kriseninterventionsteam und zwei Polizeistreifen der PI Geretsried.