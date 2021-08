15.08.2021, PP Oberbayern Süd



Tödlicher Verkehrsunfall mit Fahrrad

GERETSRIED, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Am Samstag, den 14.08.2021, ereignete sich in den Abendstunden ein Verkehrsunfall, bei welchem sich eine 76-jährige Radfahrerin tödliche Verletzungen zuzog. Die Polizeiinspektion Geretsried übernahm die Ermittlungen zum Unfallhergang.

Am Samstagabend, gegen 20:30 Uhr, befuhr eine 76-jährige Frau aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen mit ihrem Fahrrad den Radweg an der B11 in nördliche Richtung. Auf Höhe des Karl-Lederer-Platzes kam sie aus bislang ungeklärten Umständen zu Sturz. Dabei trug die Frau schwere Kopfverletzungen davon. Ihr vorausfahrender Ehemann sowie Jugendliche, die sich in der Nähe der Unfallstelle befanden, leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Die Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik Murnau verbracht.



Die Frau erlag jedoch in der Nacht im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.



Zur Klärung des Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger beauftragt.