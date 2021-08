14.08.2021, PP Oberbayern Süd



Unfallflucht in Italien endet am Grenzübergang Kiefersfelden

KIEFERSFELDEN, LKR. ROSENHEIM. Kräfte der Bundespolizei kontrollierten bei der Einreise einen italienischen PKW mit massiven Unfallspuren. Bei der Abklärung des Unfallhergangs stellte sich heraus, dass der Fahrzeuglenker wohl am Vortag einen Unfall mit zwei verletzten Personen in der Nähe seiner italienischen Heimatstadt verursachte.

Am 13.08.2021, gegen 07:40 Uhr, wurde ein 30 Jahre alter italienischer Staatsangehöriger am Grenzübergang A93 bei Kiefersfelden durch Kräfte der Bundespolizei kontrolliert. Hierbei wurde ein massiver Schaden an der Fahrzeugfront, insbesondere an Motorhaube und Windschutzscheibe, festgestellt. Da das Schadensbild einen vermeintlichen Personenschaden nicht ausschließen ließ und der Fahrzeugführer widersprüchliche Angaben machte, wurde der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim zur Spurensicherung hinzugezogen.

Der Verdacht erhärtete sich nun dahingehend, da die erfahrenen Kriminalbeamten Spuren feststellen konnten, die auf einen Unfallhergang unter Beteiligung einer Person schließen ließen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und der Fahrer durch Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Rosenheim vorläufig festgenommen.



Im Laufe der Ermittlungen konnte über die italienischen Behörden in Erfahrung gebracht werden, dass es mit dem kontrollierten Fahrzeug am Vortag tatsächlich zu einem Verkehrsunfall in Italien gekommen sei, bei dem zwei Kinder schwer verletzt wurden. Der 30-jährige Italiener entfernte sich dabei unerlaubt vom Unfallort.



Ferner wurde durch Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Rosenheim ein Drogentest beim Fahrzeuglenker durchgeführt, welcher positiv auf Kokain und THC anschlug. Eine Blutentnahme war hier die Folge, um den genauen Wirkstoffgehalt im Blut feststellen zu können.



Seitens der Staatsanwaltschaft wurde Haftantrag gestellt. Der italienische Staatsbürger wird im Laufe des 14.08.2021 beim Haftrichter vorgeführt.